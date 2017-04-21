Адвокат Мартиненка назвав запобіжний захід неадекватним, у суді — перерва

У засіданні Солом'янського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку оголосили перерву на вимогу захисту підозрюваного, суд пішов до нарадчої кімнати.

Згідно з телетрансляцією засідання, суд під головуваванням Олександра Бобровника розпочався із запізненням — близько 19:00, і адвокати політика одразу подали клопотання про відсторонення судді.

Раніше адвокат Мартиненка Петро Бойко в інтерв’ю журналістам заявив, що арешт чи застава у 300 млн грн, які щодо екс-нардепа просить застосувати НАБУ, є абсолютно неадекватною мірою запобіжного заходу.

"300 млн - це дуже велика сума. І це чудово розуміє НАБУ і ті, хто інкримінує таке важке обвинувачення", - наголосив він.

Бойко також зазначив, що у адвокатів викликало здивування, що Мартиненку у четвер інкримінували не той епізод, навколо якого був розголос, а нібито "неправомірну вигоду у 17 млн доларів".

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали за підозрою у розтраті грошей держпідприємства "СхідГЗК".

Досудове розслідування встановило, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинна організація у складі службових осіб ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", службових осіб "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а також групи осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненко, вчинила розтрату коштів ДП "СхідГЗК".

Розтрата відбулася внаслідок неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.

"Державне підприємство, яке не мало права оголошувати конкурс на придбання урану, його провело. Виграла австрійська фірма, яка цей уран не видобувала. Гроші були перераховані з ДП в Австрію фірмі, бенефіціарами якої є наші підозрювані", – пояснював керівник САП.

Сума збитків завданих державі оцінюється в 17,28 млн. дол. США.

За вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років. У цій же справі детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

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Українська правда