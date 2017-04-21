Суд почав обирати запобіжний захід Переломі

695 переглядів
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 19:58

Солом'янський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід для колишнього голови спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи в справі колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це передає кореспондент "Українських новин" з місця подій.

Суддя Олександр Бобровник почав розглядати клопотання про арешт Переломи під час перерви в справі Мартиненка.

Адвокати екс-депутата, які також є захисниками Переломи, заявили відвід судді Бобровнику, обвинувачуючи його в упередженості.

Прокурори його не підтримали.

Близько 19:50 суд оголосив перерву в розгляді у цій справі для розгляду заяви про відвід.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Мартиненка.

Перелома також є обвинувачуваним у розкраданні 205 млн гривень коштів ОПЗ.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За день бойовики порушували "тишу" 21 раз і поранили бійця
Слідство озвучило 5 версій, що розглядають у справі Шеремета
Мартиненко – вже в суді, міністри від "НФ" готові взяти його на поруки
Прокурор РФ просить засудити кримчанина Зейтуллаєва до 17 років
Усі новини
Олег Скрипка

Для людей, які не можуть вивчити мову, треба створити гетто

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Гельсінкі