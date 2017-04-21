Суд почав обирати запобіжний захід Переломі
Солом'янський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід для колишнього голови спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи в справі колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.
Про це передає кореспондент "Українських новин" з місця подій.
Суддя Олександр Бобровник почав розглядати клопотання про арешт Переломи під час перерви в справі Мартиненка.
Адвокати екс-депутата, які також є захисниками Переломи, заявили відвід судді Бобровнику, обвинувачуючи його в упередженості.
Прокурори його не підтримали.
Близько 19:50 суд оголосив перерву в розгляді у цій справі для розгляду заяви про відвід.
Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Мартиненка.
Перелома також є обвинувачуваним у розкраданні 205 млн гривень коштів ОПЗ.
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