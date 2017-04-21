Суд розглядає клопотання про відвід Бобровника

Суддя Солом'янського райсуду Києва Ада Педенко почала розглядати клопотання захисту екс-нардепа Миколи Мартиненка про відвід судді Олександра Бобровника, головуючого в засіданні з обрання запобіжного заходу колишньому парламентарію.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", о 20.15 п'ятниці до зали засідань прибула Педенко, яку обрала система автоматичного розподілу справ. На її прохання сторони процесу знову повторюють свої аргументи і контраргументи.

Разом з тим, в перерві засідання суду про обрання запобіжного заходу екс-нардепу, о 19.40 п'ятниці, в цьому ж залі та під головуванням судді Бобровника почався розгляд клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу другому затриманому у справі про заподіяння збитків ПАТ "Одеський припортовий завод" в розмірі 205 млн грн - першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України", Сергію Переломі.

На початку цього засідання представники захисту Переломи, частина яких за сумісництвом захищає і Мартиненка, заявили відвід судді Бобровнику і повторили ті ж аргументи, які були озвучені в заяві про його відвід у справі про обрання запобіжного заходу екс-нардепу. Представники прокуратури, які також беруть участь в обох засіданнях, знову повторили свої контраргументи.

Суддя Бобровник також оголосив перерву в засіданні для передачі клопотання про його відвід на розгляд іншого судді Солом'янського райсуду Києва і вийшов із зали засідань.

Раніше в п'ятницю, після 4-годинної затримки, о 18.54 суддя Бобровник оголосив про початок засідання. Відразу після цього захист Мартиненка заявив клопотання про його відвід. Адвокат екс-нардепа аргументував клопотання про відвід наявністю кримінального провадження стосовно Бобровника, наявності провокаційних матеріалів стосовно нього, оприлюднених в Інтернеті, а також вибір системою розподілу справ саме цього судді при розгляді резонансних справ НАБУ.

Мартиненко підтримав позицію своїх адвокатів про відвід судді. Згодом додавши, що заздалегідь знав про те, що розглядати цю справу буде Бобровник. Разом з тим, представники прокуратури заявили, що клопотання про відвід не ґрунтується на будь-яких доказах.

Після цього головуючий суддя оголосив перерву для передачі клопотання про його відвід на розгляд іншого судді Солом'янського райсуду Києва і вийшов із зали засідань.