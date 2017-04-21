Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити

672 перегляди
0
П'ятниця, 21 квітня 2017, 21:27

Солом'янський райсуд Києва відмовив адвокатам Миколи Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали суду.

"Суд вважає, що підстав для відводу судді Бобровника немає. У задовленні клопотання відмовити", - зазначила суддя Ада Педенко.

Адвокат Ігор Черезов обгрунтував клопотання про відвід так: "Ми ще вчора знали, що клопотання розглядатиме суддя Бобровник. Всі клопотання НАБУ та САП чомусь розглядає цей суддя. Такий факт викликає певні сумніви щодо неупередженості судді Бобровника. У ЗМІ велика кількість повідомлень, що проти цього судді відкриті кримінальні провадження".

"Прошу задовільнити відвід судді Бобровника! Всім іншим суддям ми довіряємо", - виступав також Мартиненко.

Водночас прокурори просили суд відмовити у клопотанні про відвід.

"Викликає сумнів, що вчора їм стало відомо - звідки їм стало відомо? Клопотання про відвід судді є необгрунтованим", - зазначив прокурор САП Роман Симків.

"Немає такого - хочу чи не хочу, обгрунтувань про відвід, на нашу думку, не було", - додав прокурор САП Андрій Перов.

Теми: Мартиненко суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мартиненко підтвердив зустріч з Онищенком 21 квітня 2017, 20:59
Суд розглядає клопотання про відвід Бобровника 21 квітня 2017, 20:40
Адвокат Мартиненка назвав запобіжний захід неадекватним, у суді — перерва 21 квітня 2017, 19:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За день бойовики порушували "тишу" 21 раз і поранили бійця
Слідство озвучило 5 версій, що розглядають у справі Шеремета
Мартиненко – вже в суді, міністри від "НФ" готові взяти його на поруки
Прокурор РФ просить засудити кримчанина Зейтуллаєва до 17 років
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути парою з інвалідністю

Інтерв'ю

Beissoul & Einius: Найголовніша якість сучасної людини – здатність думати своєю головою