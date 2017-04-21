Адвокату присудили 8,6 років в'язниці за спробу напасти на дружину Турчинова

Шевченківський райсуд Києва присудив 8,6 років позбавлення волі адвокату, який з ножем напав на співробітницю київського університету, переплутавши її з дружиною секретаря РНБО.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Як відомо, 25 травня 2016 року близько 16-і години вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину голови РНБО Ганну Турчинову. Ніхто не постраждав, завдяки реакції працівника Управління державної охорони України, який затримав зловмисника.

Рішенням суду 62-річного адвоката з Донецька визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ст. 349 та ч.1 ст. 147 КК України (захоплення та тримання як заручника близького родича представника влади з метою спонукання службової особи до вчинення певних дій), та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Українська правда