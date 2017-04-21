ТРК "Ера" поскаржилася Луценкові на вимкнення з ефіру

Телерадіокомпанія "Ера" звернулася до генпрокурора Юрія Луценка зі скаргою на вимкнення телеканалу з ефіру.

Відповідна заява була оприлюднена у четвер ввечері.

"За інформацією що потребує перевірки, група осіб, що мають відношення до Міністерства інформаційної політики та керівництва "5 каналу", за допомогою родинних зв’язків з т.в.о. голови правління ПАТ НТСУ Бичок Г.І., здійснюють протиправні дії з перешкоджання законній підприємницькій діяльності ТРК "Ера" та журналістській діяльності наших співробітників, а також конституційним правам громадян України на отримання інформації", - заявили на "Ері".

Колектив ТРК звернув увагу Луценка на те, що 28 лютого т.в.о. голови правління НТСУ Галина Бичок нібито звернулась до прем'єра Володимира Гройсмана з вимогою вчинення тиску на членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо перешкоджання діяльності телекомпанії "Ера" та втручання в діяльність незалежного державного органу.

"У вказаному листі йдеться про те, що: "трансляція Євробачення -2017 зазнає значних труднощів", однак жодним чином не пояснюється чому з 2001 року ніяких труднощів між НТСУ та ТРК "Ера" з приводу трансляцій Євробачення не виникало", - сказано у заяві.

Крім того, згідно з інформацією, листом від 12 квітня НТСУ повідомило ТРК "Ера" про те, що з 14 квітня супутникове мовлення ТРК "Ера" буде припинено.

"За інформацією, що потребує перевірки, діяльність із блокування трансляції ТРК "Ера" відбувається за участю і координацією дій співробітника ПАТ НТСУ Бойчука Юрія Володимировича (відповідає за технічну політику), якому телефонують невідомі особи, ставлять протиправні завдання та консультують, як діяти надалі", - йдеться у заяві.

Колектив ТРК вважає, що дії керівного складу НТСУ, а також вищевказаної групи осіб, повинні кваліфікуватись за статтями 364, 206 та 171 Кримінального кодексу України.

"Зухвалість цих дій полягає в тому, що вони відбулись у Страсну П’ятницю, напередодні Пасхальних Свят. Також, було враховано, що Український парламент збереться на пленарне засідання лише через місяць. Виходячи з вищенаведеного та розуміючи, що такі зухвалі дії неможливі без команд та участі високопосадовців, просимо взяти на особистий контроль розслідування цих ганебних вчинків по перешкоджанню журналістській діяльності та порушенню конституційних прав громадян України", - сказано у заяві.

Українська правда