Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок

Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколи Мартиненка на 10:00 22 квітня.

Про це повідомляє журналіст "УП" із залу суду.

Таке рішення було прийнято на прохання прокурорів.

Як відомо, раніше суд відмовив адвокатам Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.