Суд по обранню запобіжного заходу Переломі перенесений на суботу

25 переглядів
0
Субота, 22 квітня 2017, 01:31

Солом'янський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергію Переломі на 12.00 суботи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення виніс головуючий в засіданні суддя Олександр Бобровник приблизно в 00:50 суботи.

Кілька народних депутатів від "Народного фронту", які були присутні на засіданні, зачитали заяви з проханням взяти на поруки Перелому.

Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Перелома підозрюється в тому, що, будучи головою наглядової ради ОПЗ, був причетний до розкрадання коштів підприємства при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

У тій же справі раніше затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Теми: суд Нафтогаз
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду 22 квітня 2017, 01:05
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок 22 квітня 2017, 00:36
Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити 21 квітня 2017, 21:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок
Адвокату присудили 8,6 років в'язниці за спробу напасти на дружину Турчинова
ГПУ ініціює процедуру позбавлення громадянства Артеменка
Усі новини
Афіша на 21-23 квітня

Кураж Базар, Всі свої та багато музики

Аукціон

Лист, в якому Хемінгуей зізнався у коханні Дітріх, виставлять на аукціон