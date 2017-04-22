У США сина депутата Держдуми РФ засудили до 27 років в'язниці

504 перегляди
0
Субота, 22 квітня 2017, 03:18

Федеральний суд в Сіетлі засудив російського громадянина Романа Селезньова до 27 років позбавлення волі у справі про кібершахрайство.

Про це повідомляє ВВС.

У серпні минулого року Роман Селезньов, син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова, був засуджений за шахрайство, комп'ютерний злом, зберігання незаконно придбаних кредиток і розкрадання особистих даних.

У письмовій заяві Селезньова, яку зачитав його адвокат Ігор Литвак, засуджений назвав вирок "рівносильним смертному" і "незаслуженим", а також попросив допомоги у російської влади.

"Як громадянин Росії я шлю повідомлення офіційним особам моєї країни: будь ласка, допоможіть мені, я вас благаю", - йдеться в заяві.

Суд в Сіетлі відмовився прийняти до уваги свідчення Селезньова. Суддя Річард Джонс пояснив, що визнання вже після вердикту присяжних "не відповідало очікуванням суду".

Роман Селезньов був заарештований на Мальдівах 5 липня 2014 року. Тоді МЗС РФ висловив протест проти його затримання і закликав його звільнити.

Теми: Росія США хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна і Грузія просять світ підтримати їхню цілісність – голови МЗС 21 квітня 2017, 19:03
Трамп планує налагодити дипломатичний канал із Кремлем через Суркова – ЗМІ 21 квітня 2017, 18:38
Росія хоче брати курортний збір в окупованому Криму 21 квітня 2017, 15:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок
Адвокату присудили 8,6 років в'язниці за спробу напасти на дружину Турчинова
ГПУ ініціює процедуру позбавлення громадянства Артеменка
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути парою з інвалідністю

З коліс

Юрій Марченко: Як я їздив на вокзал на моноколесі