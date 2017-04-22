У Сирії завершилася евакуація з чотирьох захоплених міст

17 переглядів
0
Субота, 22 квітня 2017, 04:46

У Сирії завершилася евакуація мирних жителів і повстанців з чотирьох захоплених армією Башара Асада міст на півночі країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В рамках домовленості між воюючими сторонами тисячі людей - мирні жителі і повстанці з сім'ями - доставлені в Алеппо, який знаходиться під контролем урядових сил.

Як повідомили сирійські правозахисники, евакуацію призупиняли на 48 годин - до досягнення угоди між Дамаском і озброєною опозицією, яка вимагає звільнити з в'язниць 750 своїх соратників. 21 квітня будуть відпущені 500 з них, решта 250 вийдуть на свободу пізніше.

Нагадаємо, 15 квітня понад 100 людей загинули в результаті вибуху біля автобусів з мирними жителями, які йшли з захоплених міст. Серед загиблих було щонайменше 68 дітей.

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сирія перемістила свої літаки до військової бази РФ після ударів США – ЗМІ 20 квітня 2017, 08:25
У Британії закликають позбавити дружину Асада британського громадянства 17 квітня 2017, 03:29
Сирія: Внаслідок вибуху колони автобусів з евакуйованими загинули 68 дітей 16 квітня 2017, 19:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок
Адвокату присудили 8,6 років в'язниці за спробу напасти на дружину Турчинова
ГПУ ініціює процедуру позбавлення громадянства Артеменка
Усі новини
Практичний посібник

Що відбувається з дитиною до 5 років, і що з цим робити батькам

не простий спорт

Перша жінка, яка офіційно пробігла Бостонський марафон, зробить це знову