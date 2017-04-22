Мартиненко заявив, що у нього немає 300 млн для внесення застави

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Субота, 22 квітня 2017, 03:52

Колишній народний депутат Микола Мартиненко запевняє, що у нього немає 300 млн. гривень для внесення застави, як альтернативи арешту, яку вимагає САП, і вважає відкрите проти нього кримінальне переслідування політично мотивованим.

Про це він заявив в суботу після оголошення перерви в засіданні суду, передає "УНІАН".

"Питання ні в тому, є чи ні (гроші). Я вже заявляв - їх немає", - сказав Мартиненко.

При цьому він ще раз підкреслив, що пред'явлені йому звинувачення і запобіжний захід є неадекватними рішеннями з боку звинувачення.

Раніше повідомлялося, що Солом'янський районний суд Києва відклав до 10.00 суботи розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу Мартиненку.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Теми: Мартиненко суд
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