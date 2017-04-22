Захист Мартиненка обіцяє не затягувати процес

428 переглядів
0
Субота, 22 квітня 2017, 09:33

Адвокат колишнього нардепа Миколи Мартиненка Ігор Черезов запевняє, що захист не буде затягувати судовий процес.

Про це він написав у ніч на суботу на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не будемо затягувати процес", - пообіцяв адвокат.

Черезов заявив, що йому "дуже шкода суддю Бобровника".

"Суддя він не поганий, просто всім зрозуміло, що влип і змушений виконувати всі примхи правоохоронців", - вважає адвокат.

За його словами, суддя "не слухає" захист. "Що буде в Ухвалі і так зрозуміло", - додав Черезов.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

Солом'янський райсуд Києва відмовив адвокатам Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника та переніс розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу на 10:00 22 квітня.

Теми: Мартиненко суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мартиненко заявив, що у нього немає 300 млн для внесення застави 22 квітня 2017, 03:52
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок 22 квітня 2017, 00:36
Суддю у справі Мартиненка відмовилися відводити 21 квітня 2017, 21:27
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду
Суд у справі Мартиненка перенесли на ранок
Адвокату присудили 8,6 років в'язниці за спробу напасти на дружину Турчинова
ГПУ ініціює процедуру позбавлення громадянства Артеменка
Усі новини
З коліс

Юрій Марченко: Як я їздив на вокзал на моноколесі

Сезонні рецепти

Що купувати на ринках в квітні