Захист Мартиненка обіцяє не затягувати процес

Адвокат колишнього нардепа Миколи Мартиненка Ігор Черезов запевняє, що захист не буде затягувати судовий процес.

Про це він написав у ніч на суботу на своїй сторінці в Facebook.

"Ми не будемо затягувати процес", - пообіцяв адвокат.

Черезов заявив, що йому "дуже шкода суддю Бобровника".

"Суддя він не поганий, просто всім зрозуміло, що влип і змушений виконувати всі примхи правоохоронців", - вважає адвокат.

За його словами, суддя "не слухає" захист. "Що буде в Ухвалі і так зрозуміло", - додав Черезов.

Як відомо, 20 квітня НАБУ затримало Миколу Мартиненка за підозрою у створенні злочинної організації й розкраданні.

За версією слідства, зокрема, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійської компанії Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди в розмірі понад 17,28 млн доларів.

Солом'янський райсуд Києва відмовив адвокатам Мартиненка у відводі судді Олександра Бобровника та переніс розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу на 10:00 22 квітня.