У Києві стартує Чемпіонат світу з хокею
У Києві стартує Чемпіонат світу з хокею із шайбою у дивізіоні ІА: матчі відбудуться у столичному Палаці спорту з 22 до 28 квітня.
За два перших місця боротьбу проведуть національні збірні Австрії, Угорщини, Казахстану, Республіки Корея, Польщі та України.
Телеканал UA: Перший покаже в прямому ефірі всі матчі за участю збірної України.
Збірні Австрії, Польщі та Республіки Корея у 2016 році виступали у дивізіоні ІА, а команди Казахстану та Угорщини торік вилетіли з елітного дивізіону і тепер знову боротимуться за право повернутися у ТОП-16 хокейних команд світу.
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