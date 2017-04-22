Через негоду досі знеструмлено понад 220 населених пунктів

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Субота, 22 квітня 2017, 10:17

Через погіршення погодних умов 18 квітня станом на ранок суботи знеструмленими залишаються 229 населених пунктів у чотирьох областях.

Про це 22 квітня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в Одеській області без електрики лишаються 178 містечок, у Дніпропетровській – 31, у Харківській – 16, у Кіровоградській – 4. 

За даними відомства, на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на інших автомобільних дорогах немає. 

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 790 дерев у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

"Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм померла жінка 1957 р.н.", - повідомили у ДержНС. 

 

Теми: погода
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