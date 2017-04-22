Суд Панами звільнив засновників Mossack Fonseca

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Субота, 22 квітня 2017, 10:35

Суд Панами звільнив під заставу засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Мозака та Рамона Фонсека - затриманих раніше за звинуваченням у відмиванні грошей. 

Як повідомляє Reuters з посиланням на адвоката Гіллерміну МакДональд, юристів відпустили під заставу у $500 тис. з кожного. 

За словами адвоката, обидва підозрюваних співпрацювали зі слідством.

Ще один адвокат фірми Mossack Fonseca - Едісон Теано - залишається під вартою. 

Як відомо, засновники Mossack Fonseca були затримані 11 лютого за звинуваченням у відмиванні грошей у справі щодо корупційного скандалу у Бразилії. Перед цим обшуки відбулися в офісах Mossack Fonseca та вдома у засновників фірми.

За даними слідства, фірма може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження. 

Mossack Fonseca стала відома через так званий "Панамський архів", що став основою для розслідування ICIJ та OCCRP.  

У ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі з України, зокрема і президент Петро Порошенко. 

Теми: офшори суд
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