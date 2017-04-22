В СБУ розповіли про спаплюжені пам'ятники на Донеччині та спробу дестабілізації

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Субота, 22 квітня 2017, 12:07

Активізація терористів на Донеччині відбудеться у першій половині травня. 

Про це йдеться у заяві обласного управління СБУ, повідомили у прес-службі Донецької облВЦА. 

"За вказівкою російських кураторів "пропагандисти" терористів намагаються створити передумови для розпалювання в Україні національної ворожнечі. Для цього вони організовують проплачені акції вандалізму над могилами та пам’ятниками. Ці факти потім терористи використовують для штучного нагнітання ситуації", - заявили в СБУ. 

Минулого тижня на Донеччині зафіксовано чотири факти вандалізму, скоєні провокаторами, метою яких є дестабілізація ситуації, зокрема у населених пунктах поблизу лінії розмежування, йдеться у повідомленні. 

Зокрема зафіксовано спаплюження пам'ятника загиблим у період 1941-1945 рр. у Маріуполі, нанесення нацистської свастики на пам'ятник загиблим від обстрілів терористів мешканцям селища Сартана, вивішування у Слов'янську прапора угруповання "ДНР" і наругу над прапором України у Покровську.

Спаплюжений пам'ятник загиблим у період 1941-1945 рр. у Маріуполі.
Спаплюжений пам'ятник загиблим у період 1941-1945 рр. у Маріуполі.

"Управління звертається до всіх громадян Донецької області з проханням виважено ставитися до подібних акцій, усвідомлювати справжні мотиви зловмисників. Просимо не піддаватися на провокації і сприяти правоохоронним органам у встановленні організаторів, посібників і виконавців протиправних дій", - відзначили в СБУ.

Теми: Донецька область СБУ
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