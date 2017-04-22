У Бахмуті зловили двох бойовиків, в одного знайшли схрон зброї

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Субота, 22 квітня 2017, 12:07

У Бахмуті Донецької області затримали двох бойовиків, які входили у незаконні збройні формування "ДНР".

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, за місцем мешкання одного з них, в селі Іванівське (Красне) Бахмутського району, вилучено схрон зброї та боєприпасів - 8 вогнеметів "Шмель" російського виробництва, 8 автоматів та 41 магазин до них, більше 3400 патронів та військову амуніцію.

Як розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько, мешканців Бахмуту 1984 та 1986 років народження, які працювали на бойовиків, викрили в ході оперативних заходів оперативники главку спільно з місцевими правоохоронцями.

Встановлено, що з квітня по червень 2014 року вони під керівництвом мешканця Бахмуту, який нині є "начальником артилерії 1 армійського корпусу ДНР", скоювали на території Донеччини розбійні напади, викрадали людей та "віджимали" автомобілі.

За інформацією, "куратор" найманців з позивним "Отшельник" 1964 року народження має тісні зв’язки з вищим командуванням ЗС РФ.

Наразі з затриманими бойовиками працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття відразу кількох кримінальних проваджень відносно учасників НЗФ. Ведеться подальша робота з документування членів злочинного угрупування.

Теми: Донецька область "ДНР" поліція
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