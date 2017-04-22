АТО: У Авдіївці та Пісках поранено двох військових

У зоні проведення АТО за минулу добу поранено двох українських військових, загиблих серед бійців ЗСУ немає.

Про це на брифінгу 22 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, поранено військовослужбовців було у Авдіївці та Пісках внаслідок ворожих обстрілів.

За даними штабу, за минулу добу у напрямку Маріуполя відбулося 19 обстрілів з боку бойовиків, 4 з них - з важкого озброєння.

Доповнюється