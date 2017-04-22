На адмінмежі з Кримом СБУ і прикордонники провели навчання

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Субота, 22 квітня 2017, 13:00

На Херсонщині прикордонники разом зі співробітниками СБУ взяли участь в антитерористичних навчаннях на адмінмежі з окупованим Кримом.

 
Всі фото Держприкордонслужби

Як повідомляє Держприкордонслужба, навчання проводилися у п'ятницю за ініціативою СБУ.

"До заходів залучили більше 100 військовослужбовців Херсонського та Бердянського прикордонних загонів для перекриття адміністративної межі, адже за задумом навчань, після проведення диверсії, ймовірні злочинці могли направитись на тимчасово окуповану територію АР Крим", - повідомили прикордонники.

Снайперські групи відпрацьовували завдання із знищення умовних терористів після взяття заручників у закинутих будівлях, а в контрольних пунктах в’їзду-виїзду прикордонники в рамках навчань виявили вибухівку та вогнепальну зброю, яку намагався провезти учбовий порушник.

 

У Держприкордонслужбі запевнили, що проведення антитерористичних навчань не вплинуло на визначений порядок роботи контрольних пунктів "Чонгар", "Каланчак" та "Чаплинка". Вони  працювали в штатному режимі, не створюючи незручності законослухняним громадянам під час  перетину адмінмежі.

Теми: Крим Херсонська область
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