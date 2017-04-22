Через РФ винищувачі НАТО підіймали по тривозі рекордні 780 разів

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Субота, 22 квітня 2017, 14:17

У 2016 році літаки-перехоплювачі країн-членів НАТО здійснили 870 вильотів по тривозі, з них 780 разів -  через дії російської авіації.

Про це 22 квітня повідомили представники військово-повітряних сил НАТО, які дислокуються на авіабазі поблизу Рамштайна (ФРН), пише DW з посиланням на dpa. 

90 випадків припадали на бойові літаки інших держав, що не є членами Альянсу, або ж на пасажирські та вантажні літаки, що не були одразу ідентифіковані, зазначається у повідомленні військових НАТО.

За даними НАТО, така кількість вильотів у 2016-му більш ніж удвічі перевищує зафіксовані впродовж 2015 року аналогічні випадки вильотів літаків-перехоплювачів по тривозі - 410. 

Теми: НАТО Росія
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