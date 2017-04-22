Cуд відпустив Мартиненка на поруки

Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Таке рішення у суботу ухвалив суддя Олексій Бобровник.

"Відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів та міністрів", - зазначив він.

Мартиненко в суді всі Фото Романа Кравця

Також суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Разом з тим, Мартиненко подякував усім, хто взяв його на поруки.

Суд звільнив Мартиненка на поруки нардепів від НФ та міністрів

"Я готовий іти в суд по всіх фактах, що назвали прокурори і відстоювати свою правоту", - заявив він.

Мартиненко також додав, що був "готовий до будь-якого рішення і поїхати не в ІТТ, а на Лук'янівку".

"Нічого б страшного не трапилося... Але я задоволений, що вперше з тих справ, про які багато говорили ми досягли такої перемоги. ... Думаю, це буде дуже корисно, у т.ч. і нашим силовим структурам, які повинні займатися дійсно боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями", - заявив Мартиненко.

Говорячи про своє затримання детективами НАБУ, Мартиненко зазначив, що у цій справі "я був переконаний, що це (затримання) раніше чи пізніше але відбудеться".

Роман Кравець, УП