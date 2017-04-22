Cуд відпустив Мартиненка на поруки

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Субота, 22 квітня 2017, 14:41
Мартиненка відпустили на поруки
Роман Кравець

Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

Таке рішення у суботу ухвалив суддя Олексій Бобровник.

"Відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів та міністрів", - зазначив він.

Мартиненко в суді
Мартиненко в суді
всі Фото Романа Кравця

Також суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.

Разом з тим, Мартиненко подякував усім, хто взяв його на поруки.

Мартиненко вийшов на поруки
Суд звільнив Мартиненка на поруки нардепів від НФ та міністрів 

"Я готовий іти в суд по всіх фактах, що назвали прокурори і відстоювати свою правоту", - заявив він.

Мартиненко також додав, що був "готовий до будь-якого рішення і поїхати не в ІТТ, а на Лук'янівку". 

"Нічого б страшного не трапилося... Але я задоволений, що вперше з тих справ, про які багато говорили ми досягли такої перемоги. ... Думаю, це буде дуже корисно, у т.ч. і нашим силовим структурам, які повинні займатися дійсно боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями", - заявив Мартиненко. 

Говорячи про своє затримання детективами  НАБУ, Мартиненко зазначив, що у цій справі "я був переконаний, що це (затримання) раніше чи пізніше але відбудеться". 

 

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко суд
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Коментарі — 5
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 15:16
Голова фракції НУ-НС Микола Мартиненко вважає, що відповідальність за підписання газового контракту України з Росією у 2009 р. повністю лягає на плечі Віктора Ющенка
Голова фракції НУ-НС Микола Мартиненко вважає, що відповідальність за підписання газового контракту України з Росією у 2009 р. повністю лягає на плечі Віктора Ющенка.
...Тепер зрозуміло .хто такий Мартиненко.
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 15:12
17 мільйонів крадеш, 1 мільйон виділяєш на майдан, і ти патріот-недоторканий.
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IP: 35.187.47.---kerubino22.04.2017 15:09
Давно відомо ,що в Украіні треба красти великі суми ,тоді ніякі суди не страшні ,а мужика за мішок картоплі посадили б років на три .
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IP: 46.149.90.---Светулёк22.04.2017 14:56
Хорошо, хоть Мартыненко больным не прикидывался.
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IP: 37.54.56.---dihlofos22.04.2017 14:52
Це жах, злодія ,який прикривається патріотом.
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