Cуд відпустив Мартиненка на поруки
Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.
Таке рішення у суботу ухвалив суддя Олексій Бобровник.
"Відмовити в задоволенні клопотання, застосувати до Миколи Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів та міністрів", - зазначив він.
Також суддя зобов'язав Мартиненка повідомляти суд про зміну місця проживання, з'являтися на виклики для слідчих дій, утримуватися від спілкування з рядом осіб, які фігурують в матеріалах підозри та здати всі документи для виїзду за кордон.
Разом з тим, Мартиненко подякував усім, хто взяв його на поруки.
"Я готовий іти в суд по всіх фактах, що назвали прокурори і відстоювати свою правоту", - заявив він.
Мартиненко також додав, що був "готовий до будь-якого рішення і поїхати не в ІТТ, а на Лук'янівку".
"Нічого б страшного не трапилося... Але я задоволений, що вперше з тих справ, про які багато говорили ми досягли такої перемоги. ... Думаю, це буде дуже корисно, у т.ч. і нашим силовим структурам, які повинні займатися дійсно боротьбою з корупцією, а не політичними питаннями", - заявив Мартиненко.
Говорячи про своє затримання детективами НАБУ, Мартиненко зазначив, що у цій справі "я був переконаний, що це (затримання) раніше чи пізніше але відбудеться".
Роман Кравець, УП
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