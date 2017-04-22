Прокурори пропонують збільшити заставу для Переломи до 150 млн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на обранні для екс-голови наглядової ради "Одеського припортового заводу" Сергія Переломи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.

Відповідне клопотання озвучив прокурор САП Андрій Перов під час засідання Солом'янського райсуду м.Києва, яке відбувається 22 квітня, повідомляє Укрінформ.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Переломи, на якому головує суддя Олександр Бобровник, розпочалося із запізненням у понад 3,5 години.

Перед цим суддя Бобровник проводив засідання з обрання запобіжного заходу екс-нардепу від НФ Миколі Мартиненку.

Як відомо, Перелому було затримано у справі про завдання збитків ДП "СхідГЗК".

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

Раніше суд відхилив клопотання адвокатів Переломи про відвід судді Бобровника.