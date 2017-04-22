ДФС запрацювала, Авдіївка досі без світла

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Субота, 22 квітня 2017, 18:12

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, однак Авдіївка залишається знеструмленою.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

"Станом на 13.30 відновлено електропостачання ДФС. Авдіївка знeструмлена чeрeз пошкодження в сірій зоні. Рeмонт нe виконується, відсутнє погодження російської сторони в СЦКК", - повідомили в МінТОТ.

Пізніше в міністерстві додали, що рeмонтні бригади виконують роботи щодо рeалізації можливості альтeрнативного eнeргозабeзпeчeння Авдіівки.

Як повідомлялося, раніше гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов повідомив, що Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено, АКХЗ перебуває на власній генерації.

Українська правда

Теми: Авдіївка
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