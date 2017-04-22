АТО: 25 обстрілів, 1 військовий поранений

З початку доби бойовики 25 разів обстрілювали опорні пункти ЗСУ, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Епіцентром вогневого протистояння був Донецький напрямок. Так, з 82-міліметрових мінометів та з озброєння БМП ворог вів вогонь по позиціях поруч Луганського. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по захисниках Авдіївки, шахти "Бутівка" та Кам’янки.

Оборонців Зайцевого та Пісків ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі шахти "Бутівка" діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм ворог гатив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів вів вогонь по захисниках Водяного, а з кулеметів та стрілецької зброї – по оборонцях Лебединського.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв опорні пункти в районі Валуйського.