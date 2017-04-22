Суд залишив у СІЗО підозрюваного в організації викрадення Гончаренка

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Субота, 22 квітня 2017, 18:54

Підозрюваному в організації викрадення нардепа від БПП Олексія Гончаренко - депутата Лиманського райради Одеської області від "Оппоблоку" Олександру Кушнарьову - продовжено термін перебування у СІЗО.

Як повідомляє Думская.net, відповідне рішення ухвалено Приморським судом. 

Адвокат Кушнарьова просив змінити запобіжний захід для підзахисного, посилаючись на стан його здоров'я, однак суддя ухвалив рішення залишити Кушнарьова у слідчому ізоляторі.

Як відомо, 23 лютого стало відомо про зникнення заступника глави парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп заявив, що вважає своє викрадення спецоперацієюВ організації викрадення підозрюється депутат Лиманської районної ради Одеської області, батько загиблого 2 травня 2014 в Одесі лідера Антимайдану Геннадія Кушнарьова.

24 лютого було офіційно оголошено про підозру трьом особам, затриманим за підозрою в організації викрадення Гончаренка і намірах завдати йому тяжкого каліцтва.

Також Кушнарьову інкримінують розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Теми: Одеса суд
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