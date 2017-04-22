Одного з керівників Одеського НПЗ, причетного до "схеми Курченка", взято під варту

Одному з фігурантів махінацій із нафтопродуктами на Одеському НПЗ, затриманого напередодні, рішенням Приморського райсуду м.Одеси взято під варту.

Про це 22 квітня повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

"За клопотанням прокуратури Одещини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з фігурантів махінацій із нафтопродуктами. Крім того, судом визначено розмір застави у 15 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 21 квітня одного із колишніх заступників гендиректора ПАТ "Одеський НПЗ" було затримано у Борисполі.

За даними слідства, під керівництвом підозрюваного на Одеському НПЗ було оформлено фіктивний вивіз понад 700 тисяч тонн світлих нафтопродуктів шляхом реекспорту, які фактично реалізовали через підконтрольні фіктивні підприємствами на території України без сплати митних платежів.

Внаслідок незаконних дій до держбюджету не надійшли податки у сумі понад 2 млрд грн.

Прізвище затриманого, причетного до "схеми Курченка", не оприлюднюється.

Українська правда