У САП допускають, що розслідування "справи Мартиненка" буде продовжено

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Субота, 22 квітня 2017, 20:16

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нанесення збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", в рамках якого підозрюються екс-нардеп Микола Мартиненко і перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома може бути продовжено.

Про це повідомив прокурор САП Роман Симків журналістам після засідання Солом'янського районного суду м.Києва в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, двоє підозрюваних у цьому кримінальному провадженні є громадянами Австрії (посадові особи компанії STEUERMANN), тому проведення слідчих дій з ними передбачає особливий порядок.

"Вручення процесуальних документів, проведення слідчих дій з ними передбачає особливий порядок, а саме повинні бути направлені відповідні міжнародно-правові запити. Як вони будуть виконуватися австрійською стороною, ми також не можемо передбачити, тому я допускаю можливість продовження досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні" , - сказав прокурор.

Симків також зазначив, що ще один фігурант цієї справи - глава правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") Руслан Журило вже має запобіжний захід, обраний для нього в іншому кримінальному провадженні, а саме за нього було внесено заставу і на нього був вдягнутий електронний браслет.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів. 

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.  

Також Перелома фігурує у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків "Одеському припортовому заводу" у сумі 205 млн грн, справу передано до суду, затриманий має статус обвинуваченого.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа від НФ Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Глава САП Назар Холодницький заявив, що після рішення Солом'янського суду щодо обрання запобіжного заходу для Мартиненка на завершення досудового розслідування є 2 місяці, під час яких прокуратура має зібрати та передати до суду усі докази у справі.

Теми: Мартиненко
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