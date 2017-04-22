Авдіївка без світла: росіяни в СЦКК дадуть гарантії не раніше понеділка

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Субота, 22 квітня 2017, 20:44

Гарантії російської сторони СЦКК для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки у кращому випадку будуть надані лише у понеділок 24 квітня.

Про це повідомляється на сайті Міноборони у суботу ввечері.

"За даними російської сторони СЦКК гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт у кращому випадку будуть надані лише у понеділок 24 квітня цього року", - зазначили в Міноборони.

Українська сторона СЦКК констатувала, що незаконні збройні формування ОРДО протягом 20 квітня здійснювали обстріли околиць Авдіївки, позицій Збройних Сил України та ключових об’єктів інфраструктури із застосуванням танків, мінометів калібру 82 мм, а також СПГ, РПГ, АГС, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок здійснення таких агресивних дій з боку незаконних збройних формувань ОРДО в ніч з 20 на 21 квітня близько 00.15 було частково пошкоджено лінію електропередач "Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод" орієнтовно в районі суміжної території, що залишило частину міста Авдіївка без електропостачання.

Для відновлення подачі електрики на житлові квартали міста, чергова служба ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" перепідключила систему енергозабезпечення на резервні фази, що призвело до перебоїв у роботі Донецької фільтрувальної станції та постійного відключення електроживлення у місті Авдіївка.

У Міноборони зазначили, що керівництвом ЗСУ та військово-цивільною адміністрацією було невідкладно вжито вичерпних заходів щодо надання гарантій безпеки для життя і здоров’я співробітників ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" для обстеження та проведення аварійно-відновлювальних робіт. Станом на 10.00 21 квітня такі гарантії з боку української сторони були надані.

Однак, починаючи з 21 квітня та по теперішній час, такі роботи не могли бути здійснені у зв’язку з відсутністю аналогічних гарантій з боку НЗФ ОРДО.

Разом з тим, у Міноборони повідомили, що наразі Донецька фільтрувальна станція функціонує без перебоїв, вода надходить до населення в штатному режимі.

Теми: Авдіївка
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