У Краматорську 7-річний хлопчик знайшов у дворі школи 14 гранат
У Краматорську Донецької області 7-річний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.
Як повідомляє краматорський відділ поліції, у суботу о 19.15 до кол-центру "102" надійшло повідомлення від 34-річної краматорчанки.
Жінка повідомила, що її 7-річний син, гуляючи разом із друзями, у куті двора ЗОШ №3 поблизу паркана знайшов у коробці предмети, схожі на гранати.
"На щастя, дитина знала, яку небезпеку можуть становити боєприпаси, та відразу розказала про знахідку матері", - зазначили в поліції.
На місце події миттєво виїхали правоохоронці та оточили територію. За попередньою інформацією, у коробці знаходиться 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів викручені запали, однак вони знаходяться разом у коробці.
Наразі на місці працюють вибухотехніки.
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