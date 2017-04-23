США розслідують втручання РФ у вибори, щоб цього не було в інших країнах

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Неділя, 23 квітня 2017, 01:19

Конгрес США розслідує втручання Росії в президентські вибори 2016 року для того, щоб подібного не сталося з іншими країнами.

Про це в Талліні заявив спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан, пише DW.com.

"Сенсом нашого розслідування є доскональне з'ясування того, що і як було зроблено (Росією - Ред.), Щоб ми могли попередити і допомогти нашим союзникам запобігти подібному у них", - заявив Пол Райан на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Про втручання Росії в американські вибори він говорив як про доведений факт.

"Ми точно знаємо одну річ - те, що Росія втрутилася в наші вибори", - цитує політика агентство AP.

Пол Райан подякував Естонії за внесок в національну оборону. Естонія є однією з країн, що виконують правила НАТО з витрат на оборону двох відсотків ВВП країни.

"Прихильність США до європейської безпеки і НАТО непохитна", - заявив він.

Теми: Естонія США
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