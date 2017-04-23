Україну відвідає представник Держдепу США з військово-політичних питань

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Неділя, 23 квітня 2017, 04:55

Заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань посол Тіна Кейданов відвідає Німеччину, Естонію і Україну з 23 по 29 квітня для обговорення питань міжнародної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Кейданов проведе консультації з представниками уряду США, Європейського командування США в Німеччині та іншими високопоставленими представниками США в регіоні стосовно триваючих зусиль зі зміцнення союзників по НАТО через співробітництво в галузі безпеки і торговельного захисту.

Вона також обговорить програми допомоги Держдепартаменту в сфері безпеки для зміцнення можливостей країн-партнерів в Європі, які співпрацюють із коаліцією проти ІДІЛ.

В Естонії та Україні чиновниця зустрінеться з цивільними чиновниками і представниками оборонного відомства, щоб обговорити широке коло військово-політичних питань, в тому числі регіональні стратегічні пріоритети, допомогу в сфері безпеки, військове співробітництво, а також пов'язані з цим питання.

Теми: США Німеччина Естонія
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