NYT: У 2016 році ФБР не надало значення російським кібератакам

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Неділя, 23 квітня 2017, 06:34

Хакерські атаки Росії на сервери Національного комітету Демократичної партії (DNC) під час президентських виборів у США не відразу викликали занепокоєння у ФБР та Міністерства юстиції.

Про це йдеться у статті The New York Times.

ФБР знадобилося кілька місяців для того, щоб зустрітися з посадовцями DNC і обговорити втручання. У той час ФБР було більш зосереджене на розслідуванні використання Гілларі Клінтон приватного поштового сервера під час її перебування на посаді держсекретаря. Ряд інших організацій у США були жертвами російських хакерів, тож атака на DNC не видавалася незвичайною в цьому контексті.

Значно пізніше ФБР прийшло до висновку, що Росія прагнула вплинути на вибори на користь Дональда Трампа.

Клінтон та інші демократи звинуватили Комі й ФБР у своїй поразці на виборах минулого року, стверджуючи, що він надав занадто багато уваги її електронній пошті і мало уваги кібератакам.

Трохи більше, ніж за тиждень до виборів, Комі оголосив, що він заново відкриває розслідування щодо Клінтон через нові листи, знайдені в результаті окремого розслідування, поставивши бюро в центр передвиборних баталій. На той момент, згідно з опитуваннями, у Клінтон були значні шанси на перемогу.

Зараз ФБР веде розслідування кібератак. Паралельно цією проблемою займаються два комітети Конгресу.

Теми: США Росія
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