Американський авіаносець "Карл Вінсон" знову попрямував до КНДР

Авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" до кінця квітня прибуде в Японське море.

Про це заявив в суботу віце-президент США Майк Пенс на прес-конференції в Австралії, куди приїхав в рамках свого азіатського турне, повідомляє BBC.

Ядерна та ракетна програми КНДР стали однією з головних тем на переговорах Пенса з лідерами країн цього регіону.

За словами Пенса, мирна денукліарізація Корейського півострова все ще можлива, оскільки Вашингтон налагоджує відносини з Пекіном.

КНДР і США в останні час зробили на адресу один одного ряд різких заяв. Північна Корея попередила, що відповість на можливу ядерну удар з боку США власним ударом. Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, знову пообіцяв "вирішити проблему" КНДР.

11 квітня президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю телеканалу Fox, що США відправляють "дуже потужну армаду" в сторону Корейського півострова.

Його слова викликали бурхливу реакцію в Східній Азії, де запідозрили, що США готуються до превентивного удару по Північній Кореї. Проте 19 квітня з'ясувалося, що кораблі вирушили не на північ, до Японського моря, а в іншу сторону - до Австралії - для запланованих навчань з австралійськими військовими.

На наступний день представники Білого дому і Пентагону уточнили, що ніякої помилки в словах Трампа не було, оскільки похід "Карла Вінсона" від початку планувався по маршруту до Корейського півострова через Австралію.

У той же час японська газета газета Yomiuri Shimbun повідомила, що ударна група флоту США розпочне спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.