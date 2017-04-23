Внаслідок пожежі на одеському ринку постраждало 6 осіб

В результаті пожежі на ринку "Північний" в Одесі постраждало 6 осіб.

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Про це повідомляє в неділю зранку Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в Суворівському районі міста по пр. Добровольського, 112, о 18:29 суботи.

О 20:07 пожежу на площі приблизно 700 м.кв ліквідовано.

Разом з тим, як пише "Думська", в результаті пожежі повністю вигоріли три торгові ряди і частково четвертий.

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі постраждало двоє працівників поліції.