Внаслідок пожежі на одеському ринку постраждало 6 осіб

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Неділя, 23 квітня 2017, 09:44

В результаті пожежі на ринку "Північний" в Одесі постраждало 6 осіб.

 
Всі фото "Думської"

Про це повідомляє в неділю зранку Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася в Суворівському районі міста по пр. Добровольського, 112, о 18:29 суботи.

 

О 20:07 пожежу на площі приблизно 700 м.кв ліквідовано.

 

Разом з тим, як пише "Думська", в результаті пожежі повністю вигоріли три торгові ряди і частково четвертий.

 

Раніше повідомлялося, що внаслідок пожежі постраждало двоє працівників поліції.

Теми: Одеса
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