До окупованої Ялти доїхали лише двоє з п’яти учасників з Австрії – посол

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Неділя, 23 квітня 2017, 10:09

У так званому "Ялтинському міжнародному економічному форумі" взято участь лише двоє із п'яти анонсованих учасників від Австрії.

Про це повідомили "Європейській правді" в посольстві України в Австрії.

"Замість п'яти, поїхали двоє: Йоганнес Гюбнер (нижня палата парламенту) та Ганс-Йорг Йеневайн (верхня палата)", - пояснили в дипмісії.

Обидва політики належать до ультраправої Австрійської партії свободи, яка у січні уклала договір про співпрацю з партією "Єдина Росія". Гюбнер неодноразово був в Криму до того, зокрема, був присутній на так званому "референдумі" в березні 2014 році. Він вже має статус персони нон грата в Україні. Йеневайн відвідує Крим вперше.

Імена трьох австрійців, які відмовилися від участі в Ялтинському форумі, не уточнюються, але відомо, що серед них є два віце-мери австрійських міст, а також ще один депутат; раніше повідомлялося, що всі вони є членами Австрійської партії свободи.

Як повідомлялося, раніше посольство України Австрії звернулося з офіційною нотою до австрійського МЗС через візит кількох австрійських політиків до окупованого Криму.

"Усі вони ознайомлені з наслідками такого рішення (крім тих, хто вже бував в окупованому Криму і тому не має чого втрачати ні в плані зіпсованої репутації, ні в плані наслідків з точки зору українського законодавства)", - заявляв тоді посол України в Австрії Олександр Щерба.

Теми: Крим Австрія
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