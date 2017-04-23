Від обстрілу під Авдіївкою загинув військовий – штаб

Український військовий загинув внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки.

Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в штабі.

Там уточнили, що на даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.