Від обстрілу під Авдіївкою загинув військовий – штаб

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Неділя, 23 квітня 2017, 10:23

Український військовий загинув внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки.

Про це повідомляє в неділю прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - повідомили в штабі.

Там уточнили, що на даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Теми: АТО Авдіївка
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