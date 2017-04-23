Через дощ і сніг 71 населений пункт досі без електрики

Станом на ранок неділі внаслідок негоди залишаються знеструмленими 71 населений пункт у трьох областях.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 54 населених пункти, у Дніпропетровській – 16, у Харківській – 1.

Протягом 22 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 158 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: у Одеській – 124, Дніпропетровській - 15, Харківській - 15 та Кіровоградській – 4, які були знеструмлені протягом 18-20 квітня внаслідок погіршення погодних умов (дощ з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 3 тисяч 790 дерев у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.