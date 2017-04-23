В Авдіївці з'явилося світло, але за тимчасовою схемою
Електропостачання Авдіївки відновлено за тимчасовою схемою, електроенергія подається за графіком.
Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у Twitter в неділю.
"Електропостачання м. Авдіївка відновлено. Подається за тимчасовою схемою, застосовуються віялові відключення, електроенергія подається за графіком", - йдеться у повідомленні.
Електропостач. м. #Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосов. віірні відключення, електроенергія подається за графіком.— МТОТ (@mtot_gov_ua) April 23, 2017
У суботу прес-служба Міноборони повідомила, що гарантії російської сторони СЦКК для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки у кращому випадку будуть надані лише у понеділок 24 квітня.
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