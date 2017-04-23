У Франції через підозрілий автомобіль евакуювали виборчу дільницю

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Неділя, 23 квітня 2017, 14:01

У Франції в місті Безансон евакуювали виборчу дільницю через припаркований поряд підозрілий автомобіль.

Про це повідомляє BFM TV.

Близько 9.30 біля будівлі, де проходить голосування, невідомі припаркували автомобіль, швидко вийшли з нього і втекли, не заглуживши при цьому двигун.

Прибувши на місце події, поліція виявила, що автомобіль з фальшивими номерними знаками перебуває у розшуку – його було викрадено у березні цього року. В салоні автомобіля було також виявлено мисливську рушницю.

В якості запобіжного заходу дільницю вирішили евакуювати, голосування перервалося на дві години, після чого було відновлене.

Варто зазначити, що президентські вибори у Франції проходять в умовах посилених заходів безпеки. В країні дії надзвичайний стан, введений після терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Крім того, у ніч на 21 квітня на Єлисейських полях у Парижі сталася стрілянина, яка мала характер теракту і під час якої було вбито поліцейського, у зв’язку з чим французька влада оголосила про збільшення заходів безпеки у день виборів.

Європейська правда

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