Лоліті заборонено в'їзд на три роки – прикордонники

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Неділя, 23 квітня 2017, 14:36

Російській співачці Лоліті Мілявській заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, у неділю вранці у пункті пропуску "Конотоп" під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ" була виявлена громадянка РФ Мілявська, стосовної якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

"На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмолено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки", - написав Слободян.

Як повідомлялося, раніше Мілявська заявила, що її не впустили в Україну за відвідування Керчі в 2015 році.

Теми: Росія Прикордонна служба культура
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