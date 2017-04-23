Підрив автомобіля СММ ОБСЄ: 1 член місії загинув, 2 постраждали

В результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

The #OSCE SMM can confirm that a patrol consisting of 6 patrol members and 2 armoured vehicles has been involved in a serious incident (1/4) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

As a result of this incident, one patrol member has died and two members have been taken to hospital for further examination. (3/4) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.

"СММ ОБСЄ підтверджує, що патруль у складі 6 його членів та 2 броньованих транспортних засобів потрапив у серйозний інцидент в районі населеного пункту Пришиб на Луганщині, на території, що не контролюється урядом. В результаті інциденту один член патруля загинув і двоє доставлені до лікарні для подальшого обстеження", - повідомили в місії.

Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив співчуття сім'ї загиблого і всій команді СММ ОБСЄ. Він запевнив, що пораненим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

1/2 Висловлюю співчуття сім'ї загиблого та всій команді @OSCE_SMM. Пораненим надаватимемо всю необхідну медичну підтримку. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 23, 2017

Він наголосив на необхідності ретельного розслідування трагедії з автомобілем місії ОБСЄ на окупованій території і закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

2/2 Необхідне макс.ретельне розслідування трагедії з авто @osce_smm на окупов.території і забезп.безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 23, 2017

Як повідомлялося, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомляв, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

Українська правда