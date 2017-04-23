Підрив автомобіля СММ ОБСЄ: 1 член місії загинув, 2 постраждали

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Неділя, 23 квітня 2017, 15:22

В результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Twitter.

"СММ ОБСЄ підтверджує, що патруль у складі 6 його членів та 2 броньованих транспортних засобів потрапив у серйозний інцидент в районі населеного пункту Пришиб на Луганщині, на території, що не контролюється урядом. В результаті інциденту один член патруля загинув і двоє доставлені до лікарні для подальшого обстеження", - повідомили в місії.

Разом з тим, міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив співчуття сім'ї загиблого і всій команді СММ ОБСЄ. Він запевнив, що пораненим буде надано всю необхідну медичну допомогу.

Він наголосив на необхідності ретельного розслідування трагедії з автомобілем місії ОБСЄ на окупованій території і закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

Як повідомлялося, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомляв, що в результаті вибуху один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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