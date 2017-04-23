Підрив патруля ОБСЄ: Загиблий - медпрацівник з США, поранено громадянку Німеччини

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Неділя, 23 квітня 2017, 17:18

Внаслідок підриву машини патруля СММ ОБСЄ на території ОРЛО загинув медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані офіційного представника українського МЗС та представника МЗС Австрії. 

В ОБСЄ зазначили, що дані про інших постраждалих будуть оприлюднені після того, як їх сім'ї будуть поінформовані про інцидент. 

У свою чергу радник глави МВС України Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо постраждалих внаслідок підриву патруля. 

За даними Геращенка, внаслідок вибуху міни загинув співробітник місії ОБСЄ, громадянин Великобританії Джозеф Стоун, контузію отримала громадянка Німеччини Іва Гнелін.

"За наявною інформацією, її допавлено до лікарні у Луганськ, де надано медичну допомогу", - зазначив Геращенко. 

"Трагедія сталася на окупованій частині території України, тому наші правоохоронні органи, природно, не будуть допущені окупаційною адміністрацією до проведення об'єктивного розслідування",  - додав він. 

"Очевидно, що співробітники місії ОБСЄ стали жертвами тотального мінування терористами доріг на окупованій частині України. Що в дійсності не поставили в місцях, де буває миротворча місія ОБСЄ, табличку "Обережно міни!". ... Місія ОБСЄ має отримати повний допуск до розслідування загибелі свого співробітника сьогодні ж, поки ще не будуть заметені всі сліди злочину", - підкреслив нардеп. 

Як відомо, 23 квітня в районі н.п. Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ,  внаслідок чого один з членів місії загинув, 2 доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

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