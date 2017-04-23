Луганська облВЦА про підрив місії ОБСЄ: Заяви бойовиків - зухвалі маніпуляції

Усі спроби бойовиків ОРЛО перекласти на українських військових провину за скоєний злочин на території, непідконтрольній Україні, є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів.

Про це заявив глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз, коментуючи звинувачення бойовиків ОРЛО щодо підриву машин місії ОБСЄ, внаслідок чого 1 працівник місії загинув, 2 зазнали поранень.

"Бойовики намагаються звинуватити українську сторону у цьому інциденті та перешкоджанні проведення слідчих дій на місці злочину. Усі спроби перекласти на наших військових провину за скоєний на території, що не контролюється українською владою, злочин є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів", - заявив Гарбуз.

"Свідома цинічна брехня вже стала звичним елементом розв’язаної ворогом гібридної війни. На жаль, її жертвами, поряд з мирними жителями та військовими, стають миротворці", - додав він.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.