Луганська облВЦА про підрив місії ОБСЄ: Заяви бойовиків - зухвалі маніпуляції

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Неділя, 23 квітня 2017, 17:56

Усі спроби бойовиків ОРЛО перекласти на українських військових провину за скоєний злочин на території, непідконтрольній Україні, є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів.

Про це заявив глава Луганської облВЦА Юрій Гарбуз, коментуючи звинувачення бойовиків ОРЛО щодо підриву машин місії ОБСЄ, внаслідок чого 1 працівник місії загинув, 2 зазнали поранень.

"Бойовики намагаються звинуватити українську сторону у цьому інциденті та перешкоджанні проведення слідчих дій на місці злочину.  Усі спроби перекласти на наших військових провину за скоєний на території, що не контролюється українською владою, злочин є зухвалими маніпуляціями з боку окупантів", -  заявив Гарбуз.

"Свідома цинічна брехня вже стала звичним елементом розв’язаної ворогом гібридної війни. На жаль, її жертвами, поряд з мирними жителями та військовими, стають миротворці", - додав він. 

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав забезпечити безпеку СММ і свободу дій згідно з мандатом.

За даними МЗС України та Австрії, внаслідок підриву машини патруля СММ ОБСЄ загинув медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини. 

Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".

Українська правда 

Теми: ОБСЄ "ЛНР"
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