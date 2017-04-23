Бойовики ОРЛО оприлюднили відео з місця підриву патруля місії ОБСЄ

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Неділя, 23 квітня 2017, 18:27

Бойовики ОРЛО оприлюднили відео з місця підриву патруля місії ОБСЄ поблизу н.п. Пришиб  на Луганщині. 

На кадрах відео - авто місії, яке знищено внаслідок вибуху та подальшого вигорання. 

 
 
 

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини

Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".

В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Українська правда 

Теми: ОБСЄ "ЛНР"
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