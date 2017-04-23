Бойовики ОРЛО оприлюднили відео з місця підриву патруля місії ОБСЄ
Бойовики ОРЛО оприлюднили відео з місця підриву патруля місії ОБСЄ поблизу н.п. Пришиб на Луганщині.
На кадрах відео - авто місії, яке знищено внаслідок вибуху та подальшого вигорання.
Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини.
Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".
В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Українська правда
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