В Одесі військовий прокурор попався п'яним за кермом

368 переглядів
0
Неділя, 23 квітня 2017, 18:55

В Одесі у стані алкогольного сп'яніння затримали співробітника військової прокуратури Південного округу Сергій Яровий.

Про це у Facebook повідомив керівник громадської організації "За прозору владу" Дмитро Кондратьєв.

"21 квітня близько 3:45 на вулиці Генуезькій 24/1 патрульна поліція зупинила автомобіль Honda Civic, що належить Яровому Сергію Олександровичу - начальнику відділу військової прокуратури Південного округу", - повідомив він. 

"Під час проходження огляду було зафіксовано рівень алкоголю в крові на рівні 1,76 проміле, що в 9 разів перевищує норму. Було складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Але коли прокурору дали його підписати, він спочатку спробував писати свої коментарі, а потім вирвав протокол з рук інспектора, порвав його, зім'яв і кинув в калюжу", - повідомив Кондратьєв.

"Після бійок, фізичного опору та інших розбірок його доставили до відділку поліції, де склали протоколи за 130, 173 (дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції)", - додав він.

 
 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики ОРЛО оприлюднили відео з місця підриву патруля місії ОБСЄ
МЗС: Підрив патруля ОБСЄ - спроби Москви залякати спостерігачів
Українці взяли "золото" і "бронзу" на ЧЄ зі спортивної гімнастики
Підрив автомобіля СММ ОБСЄ: 1 член місії загинув, 2 постраждали
Усі новини
Лінки тижня

Соціальний експеримент, іранська фешн-фотографія і історія українського трансгендера...

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва