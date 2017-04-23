Неділя у зоні АТО: один військовослужбовець загинув, 2 поранено

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Неділя, 23 квітня 2017, 19:21

У зоні проведення АТО протягом 23 квітня бойовики відкривали вогонь 18 разів, один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 квітня. 

За даними штабу, на Донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції АТО у районі Троїцького з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру.

"Біля Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм - по позиціях поблизу Луганського. Біля Невельського та Троїцького бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, біля Пісків та шахти "Бутівка" – з гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті штабу.

По позиціях поруч Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї, біля Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку біля Водяного, Гнутового та Павлополя з боку ОРДО вели вогонь зі стрілецької зброї, у районі Водяного - снайпери.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та кулеметів великого калібру бойовики обстріляли опорні пункти біля Новозванівки, біля Новоолександрівки били з озброєння БТР та гранатометів.

Теми: АТО Донбас жертви
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