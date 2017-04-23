Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив патруля ОБСЄ на Донбасі

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Неділя, 23 квітня 2017, 19:55

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала якнайшвидше розслідувати підрив патруля місії ОБСЄ на Луганщині та очікує, що сторони конфлікту на Донбасі зроблять усе можливе для з'ясування обставин трагедії.

Про це Меркель заявила 23 квітня, повідомляє DW.

"Федеральний уряд очікує, що усі сторони конфлікту якнайшвидше зроблять усе можливе, щоб з'ясувати, яким чином могла статись ця трагічна подія, та притягнути до відповідальності винних у цьому", - заявила Меркель, інформує dpa.

Також Меркель закликала сторони конфлікту на Донбасі повною мірою дотримуватись режиму "тиші".

Як відомо, в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

За даними МЗС України та Австрії, загиблий - медпрацівник з США, поранення отримала громадянка Німеччини

Один з представників бойовиків ОРЛО Владислав Дейнего заявив, що українські військові обстрілюють район підриву автомобіля патруля СММ ОБСЄ в околицях с. Пришиб Слов'яносербського району, "таким чином українська сторона заважає проведенню слідчих дій".

В МЗС України заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.

Теми: ОБСЄ "ЛНР" Меркель
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