Засуджений у Криму українець оголосив голодування проти етапування до РФ

Засуджений в Криму українець, якого планують етапувати для відбування покарання в РФ, оголосив сухе голодування.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Едем Семедляев.

"Сьогодні на мою адресу надійшло звернення від громадянина України, засудженого Лугіна А.А., який утримується в Сімферопольському СІЗО. 26 квітня його планують етапувати на материк для відбування покарання. Від безвиході, з завтрашнього дня він оголошує сухе голодування", - написав адвокат.

За його словами, українські колеги подали ряд заяв з даного питання, але поки результатів немає.

У своїй заяві Лугін зазначає, що РФ більше 3 років незаконно утримує його під своєю юрисдикцією в окупованому Криму і всупереч його бажанню визнає його громадянином РФ.

Він вимагає припинити практику нав'язування йому громадянства РФ і негайно вирішити питання про його передачу в Україну.

Лугін був засуджений у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло сили в 2012 році за визначенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Українська правда