Вибори у Франції: У Парижі почалися протести

Після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції у Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування та виходом до другого туру виборів ультра-правої кандидатки Марин Ле Пен.

Як повідомляє АР, ввечері 23 квітня відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, яка заблокувала проходи до прилеглих вулиць на площі Бастилії, де зібралися кількасот учасників акції.

#France : Protests following the first round of presidential election. pic.twitter.com/3hg6wtLFEq