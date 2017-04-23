Вибори у Франції: У Парижі почалися протести

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Неділя, 23 квітня 2017, 22:10

Після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції у Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування та виходом до другого туру виборів ультра-правої кандидатки Марин Ле Пен. 

Як повідомляє АР, ввечері 23 квітня відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, яка заблокувала проходи до  прилеглих вулиць  на площі Бастилії, де зібралися кількасот учасників акції. 

 
 
 
 

Як відомо, за даними екзіт-полів, які проведені всіма ключовими французькими соцслужбами, у другий тур виходять Еменуель Макрон та Марін Ле Пен.

Українська правда 

Теми: вибори Франція
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