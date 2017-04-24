Могеріні з Лавровим обговорить Україну та Сирію

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в понеділок, 24 квітня, здійснить свій перший офіційний візит до Москви.

Про це повідомляє DW.

На зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим будуть обговорюватися, зокрема, ситуація в Україні і Сирії.

Відзначається, що сирійська проблема буде в пріоритеті. Відносини ЄС і Росії, напружені через конфлікт на Донбасі, ускладнилися також і через протистояння в Сирії.

Іншими темами розмови Могеріні і Лаврова стануть питання Ірану, Лівії та Афганістану, мирний процес на Близькому Сході, а також відносини між Євросоюзом і РФ.